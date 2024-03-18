205 % زيادة في حركة الشحن الجوي بين دبي وأوروبا

المصدر: (دبي - البيان)

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واصلت حركة الشحن الجوي من دبي، إلى أوروبا ازدهارها، في حين استقر الطلب العالمي الإجمالي على نطاق واسع، بعد عودة نمو حركة الشحن في آسيا منذ انخفاضها في أوائل فبراير، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الأسبوعية الصادرة عن بيانات الشحن الجوي العالمية «WorldACD Market Data».

وكشف تحليل الأسبوع العاشر من 4 إلى 10 مارس، أنَّ الحمولات بين دبي وأوروبا بلغت 3 أضعاف مستواها أو ما يعادل أكثر من 205% في هذا الوقت من 2023، وبزيادة حوالي 7% مقارنة بالأسبوع السابق. وأبرز موقع «ورلد إيه سي دي»، أنّ حركة المحاور البحرية والجوية الرئيسية في آسيا وأوروبا، مثل دبي وكولومبو وبانكوك، شهدت ارتفاعاً استثنائياً في الطلب على الشحن الجوي إلى أوروبا منذ بداية 2024.

وبشكل عام لا يزال الطلب على الشحن الجوي بين بانكوك وأوروبا، مرتفعاً بأكثر من 30% على أساس سنوي، بينما تراجع بين كولومبو وأوروبا من أكثر من 35% إلى أكثر من 20% على أساس سنوي.

في حين أن حمولة الشحن الجوي، ظلّت ثابتة على نطاق واسع مقارنة بالأسبوع السابق، بينما ارتفعت بنسبة 9% على مدار أسبوعين، بالإضافة لانتعاش الطلب بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة من آسيا والمحيط الهادئ.

أمَّا فيما يتعلق بالأسعار فإنَّ متوسط السعر 2.32 دولار للكيلوغرام، ما يعني انخفاضاً بنسبة 14% عن العام الماضي، بالإضافة لارتفاع بنسبة 29% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

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