«غوغل» تخطئ مجدداً في سعر الرينغيت الماليزي

المصدر: (كوالالمبور - وكالات)

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أعلن البنك المركزي الماليزي، أن أداة البحث غوغل، أخطأت في عرض سعر صرف الرينغيت الماليزي للمرة الثانية في 2024، إذ خفضت نتائج البحث قيمة العملة أمام الدولار.

وشدد البنك، على أنه سيسعى إلى تفسير من الشركة التابعة لألفابت حول سبب حدوث ذلك.

وكانت العملة الماليزية تراجعت لأقل مستوى في 26 عاماً الشهر الماضي، وسط انخفاض بنحو 2.44% منذ بداية 2024. وقال بنك نيجارا ماليزيا (المركزي الماليزي)، إن العملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ولا تعكس الأسس الاقتصادية الإيجابية لماليزيا، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وأكد المركزي الماليزي، أن غوغل نشرت معلومات غير دقيقة يوم الجمعة، بعد واقعة مشابهة في السادس من فبراير. وأضاف: «غوغل نقلت أن سعر صرف الرينغيت هو 4.98 رينغيت لكل دولار، في حين كان أقل سعر صرف للعملة وفقاً للبيانات الرسمية 4.7075 رينغيت».

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