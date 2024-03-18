«بتكوين» دون 66 ألف دولار بسبب جني الأرباح

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تعرضت عملة «بتكوين» المشفرة للخسارة مع الساعات الأولى من صباح أمس، حيث هبطت بقيمة اقتربت من 4 آلاف دولار، تحت مستوى 66 ألف دولار من جديد، بعد تقلبات شهدتها في الأيام الأخيرة، منذ وصلت إلى قمتها فوق 73 ألف دولار.

وانخفضت العملة المشفرة بنحو 3917 دولاراً، بنسبة 5.64 %، خلال آخر 24 ساعة، لتصل إلى 65486 دولاراً خلال التداولات.

كما انخفضت عملة إيثر المشفرة 150 دولاراً، أو بنسبة 4.07 %، إلى مستوى 3535 دولاراً.

وتأتي تقلبات بتكوين وسط اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، واستغلال البعض تراجع العملة عن قمتها القياسية من أجل الشراء.

وقفزت بتكوين لأعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع. إذ ارتفعت إلى مستويات أعلى 73800 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وكانت مجموعة من البيانات الاقتصادية ضغطت على أداء البتكوين، وسط تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، ما أثار شكوكاً حول مسار الفدرالي لمعدل الفائدة.

وتفاعل السوق مع البيانات بتقليص توقعاته لموعد بدء الفدرالي بخفض الفائدة، إذ تشير 60 % من التوقعات إلى البدء في خفضها في يونيو، مقابل 74 % قبل أسبوع.

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