الأسهم الأمريكية تتراجع.. والأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: عواصم - وكالات

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انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، أول من أمس، بضغط من خسائر أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية، ومع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر «داو جونز» 0.50 % أو 191 نقطة إلى 38714 نقطة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بنحو 0.65 % أو 33 نقطة إلى 5117 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» 0.95 % أو 155 نقطة إلى 15973 نقطة.

وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض «داو جونز» بنحو 0.20 % و«ناسداك» بنحو 0.70 %، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنجو 0.30 %. وخلال جلسة يوم الجمعة تراجع سهم «أمازون» %2.40 إلى 174.42 دولار، فيما هبط سهم «ألفابت» 1.35 % إلى 141.18 دولار، وانخفض سهم «مايكروسوفت» 2.05 % إلى 416.42 دولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية هذا العام وسط توقعات تحقق سيناريو «الهبوط الناعم» حيث يتباطأ التضخم في الاقتصاد دون الدخول في حالة الركود، في ظل تشديد السياسة النقدية، مع تنامي الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة قريباً.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أول من أمس مع استمرار ضعف الإقبال على المخاطرة وترقب المستثمرين قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ولكن أسهم شركات الاتصالات حدت من الخسائر.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 % بعد أن لامس مستويات غير مسبوقة في 3 من الجلسات الخمس الماضية. وسجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعوماً بمجموعة من التقديرات المتفائلة للشركات وتوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

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