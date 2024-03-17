4 % مكاسب النفط بدعم توقعات الطلب

المصدر: لندن - وكالات

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حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بنحو 4 % بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وتوقعات أقوى للطلب من وكالة الطاقة الدولية، في ظل التوترات الجيوسياسية.

وجاءت مكاسب الخام على الرغم من، تراجع العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو 0.1 % بما يعادل 8 سنتات عند 85.34 دولاراً للبرميل، عند التسوية أول من أمس، لكنها ارتفعت منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.95 %.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.25 % أو 22 سنتاً إلى 81.04 دولاراً، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 3.9 %. وجاء الارتفاع الأسبوعي في أسعار الخام على الرغم من تراجع الأسعار في ختام تداولات الأسبوع أول من أمس بعدما تجاوزت 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس لأول مرة منذ نوفمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.11 % يوم الجمعة، إلى 85.33 دولاراً للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً، أو 0.21 %، إلى 81.09 دولاراً.

وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولاراً للبرميل. ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

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