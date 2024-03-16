النفط يتراجع و«برنت» قرب 85 دولاراً

المصدر: (لندن - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط، أمس، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 4 % هذا الأسبوع، مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع.

والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 85.17 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بعدما تجاوزت 85 دولاراً للبرميل أول من أمس، للمرة الأولى منذ نوفمبر. وهبط خام غرب تكساس الأمريكي، 22 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 81.04 دولاراً.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر، في ظل هجمات تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يومياً عام 2024، بزيادة 110 آلاف برميل يومياً عن الشهر الماضي، وتتوقع عجزاً طفيفاً في الإمدادات هذا العام، بعدما مدد أعضاء «أوبك+» خفض الإنتاج. وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أيضاً بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

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