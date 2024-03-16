المتاجر التقليدية خط دفاع لمنافسي «شي إن»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمل شركة «إنديتكس» المالكة لعلامة «زارا»، على تحسين مبيعاتها من خلال تطوير وتوسيع متاجرها الرئيسية.

عندما فتحت أبواب متجرها المجدد حديثاً في باريس عام 2022، عملت «ديور» على توسيع مساحة المتجر بشكل كبير وتضمينه ميزات مثل مطعم ومحل حلويات.

ربما لا يطالب المتسوقون لدى «زارا» و«إتش آند إم»، بتناول مأكولات راقية في الأفرع المحلية، لكن يمكن لمتاجر الموضة السريعة التعلم من نظرائها في قطاع السلع الفاخرة. المتاجر الأقل عدداً والأكبر مساحة والمصممة جيداً، يجب أن تكون واحدة من أهم أسلحتهم في المعركة التي يشنها منافسوهم على الإنترنت، مثل «شي إن» التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

لنأخذ «إنديتكس» المالكة لعلامة «زارا» مثالاً، ازداد متوسط مساحة متجرها خلال الـ10 أعوام الماضية من نحو 500 إلى ما بين 750 إلى 800 متر مربع، حسب تقديرات «آر بي سي كابيتال ماركتس». وأغلقت «إنديتكس»، وهي أيضاً مالكة «بول آند بير»، و«ماسيمو دوتي»، المتاجر الأصغر حجماً، إلا أنها حدثت ووسعت متاجرها في المواقع المهمة، فافتتحت أكبر متاجر علامة «زارا» على الإطلاق العام الماضي في روتردام.

قد يبدو الأمر غير بديهي في ظل استمرار تحول المبيعات إلى شبكة الإنترنت، لكنه يسمح لـ«إنديتكس» بتحسين مبيعاتها لكل متر مربع، فانتقلت من 5.000 يورو لكل متر مربع في 2013، إلى نحو 8.000 يورو لكل متر مربع، وفق تقديرات «آر بي سي».

عدد أقل من المتاجر بحجم أكبر يعني كفاءة أعلى. على سبيل المثال، سيتطلب الأمر عدداً أقل من عمليات التسليم. الأكثر أهمية هو عرض مجموعة منتجات أكثر شمولاً، لإغراء المتسوقين بإنفاق المزيد في كل زيارة. وعلّقت سويثا راماتشاندران، رئيسة العلامات التجارية الاستهلاكية في «أرتميس فند مانجرز» بقولها، إن المتسوقين يحبون حصولهم على الإلهام لدى زيارتهم أياً من المتاجر.

كما أن التجارة الإلكترونية والمتاجر الحقيقية لا تعمل بمعزل عن بعضهما البعض. ويمكن للزيارات ربع السنوية لمواقع الإنترنت، أن تزداد بنحو الخمسين بعد افتتاح علامة تجارية متجراً جديداً، حسب ما أفاد تقرير صدر في 2023 من منصة «شوبيفاي» للتجارة الإلكترونية. كما تتيح متاجر التجزئة، إمكانية تقديم طلبات عبر الإنترنت من داخل الفروع.

يجب على ما يدعى بالجيل الأول من متاجر التجزئة الموضة السريعة مثل «إتش آند إم»، و«إنديتكس»، البحث عن طرق تمكنهم من استغلال أي ميزة يتفوقون بها على «شي إن»، التي حصلت على دعم تطبيق مقاطع الفيديو «تيك توك» في رحلة صعودها. وتعهد دانييل إرفير، الرئيس التنفيذي الجديد لدى «إتش آند إم»، بخفض الوقت الذي يستغرقه وصول مجموعات جديدة إلى المتاجر.

ويتم تداول أسهم «إتش آند إم» بمكرر ربحية آجل قدره 15.9 مرة، مقابل تداول أسهم «إنديتكس» بمكرر ربحية آجل قدره 22.1 مرة، لبطء «إتش آند إم» مقارنة بمنافسيها في الاستجابة للاتجاهات.

إلا أن «إنديتكس» تواجه تساؤلاتها الخاصة، وتحديداً: إلى متى يمكنها مواصلة مسيرتها القوية الأخيرة. فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 38% خلال الـ12 شهراً الماضية. وسيساعد توليدها القوي للتدفقات النقدية الحرة في الحفاظ على الحماس تجاه أسهمها. كما دفع صافي مركزها المالي البالغ 11.5 مليار يورو بنهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 15% على أساس سنوي، الآمال في مزيد من العوائد النقدية عند إعلان النتائج السنوية هذا الأسبوع.

تتطلع الموضة إلى الماضي في كثير من الأحيان عند بحثها عن الإلهام، وإذا ما استخدمت هذا بذكاء، فسيمكن للمتاجر أن تساعدك في المنافسة الشرسة التي تواجهها من المنافسين على الإنترنت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز