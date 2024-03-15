ماكدونالدز تواجه عطلاً تقنياً عالمياً وتستبعد هجوماً إلكترونياً

المصدر: وكالات

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ذكرت شركة ماكدونالدز اليوم الجمعة أنها تواجه عطلا تقنيا أدى إلى توقف العمليات في العديد من فروعها حول العالم، من بينها اليابان وأستراليا لكنها استبعدت احتمال وقوع حادث يتعلق بالأمن السيبراني.

وقال متحدث باسم شركة ماكدونالدز القابضة في اليابان إن العديد من فروع ماكدونالدز في البلاد توقفت عن استقبال طلبات العملاء سواء في الفروع أو عبر الهاتف بسبب تعطل النظام، مضيفا أن الشركة تعمل على استعادة سير العمليات في أقرب وقت ممكن.

وقالت ماكدونالدز في بيان "نحن على علم بالعطل التقني الذي أثر على فروعنا ويجرى حاليا حل المشكلة".

وأكد متحدث باسم ماكدونالدز بأستراليا في وقت سابق اليوم أن انقطاع الخدمة يؤثر على فروع الشركة في أنحاء البلاد.

ويبدو أن انقطاع الخدمة أزعج أيضا العملاء في هونغ كونغ ونيوزيلندا والمملكة المتحدة إذ شكى البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من العطل.

وتضم سلسلة الوجبات السريعة حوالي 40 ألف فرع حول العالم، من بينهم أكثر من 14 ألف فرع في الولايات المتحدة. وتدير الشركة ما يقرب من 3000 فرع في اليابان وحوالي 1000 فرع في أستراليا، وذلك وفقا للمعلومات المتاحة في مواقعها الإلكترونية لتلك المناطق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن ماكدونالدز في هونغ كونغ تعاني من "تعطل في نظام الكمبيوتر" مشيرة إلى أن خدمة الطلب عبر الهاتف المحمول وأكشاك الطلب الذاتي لا تعمل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، واجه فيسبوك وإنستغرام المملوكان لشركة ميتا مشكلات فنية أدت إلى تعطل الخدمات العالمية لمئات الآلاف من المستخدمين لأكثر من ساعتين.

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