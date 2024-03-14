الأسهم الأوروبية تحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واليابانية ترتفع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس، مدعومة بمجموعة من البيانات الإيجابية من شركات، بينما ينتاب المستثمرون حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، ويحوم قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة بلغها الأربعاء.

وصعد المؤشر الفرعي للسلع الشخصية والمنزلية 0.6 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين القطاعات، مع ارتفاع سهم امبريسر 6.1 بالمئة.

وارتفع سهم كيه اند إس 5.5 بالمئة بعد أن تجاوزت النتائج السنوية لشركة تعدين الملح والبوتاس التوقعات.

وسجلت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد انخفاضاً 83 بالمئة في صافي الربح في 2023، وخفضت توزيعات أرباحها 85 بالمئة نتيجة لما وصفته ببيئة السوق الصعبة، وتراجع سهم الشركة 1.1 بالمئة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بعد أن قلصت الأسهم ذات الوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق خسائرها المبكرة وارتفعت أسهم شركات الطاقة.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.29 بالمئة عند 38807.38 نقاط بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر. وتراجع المؤشر بما يصل إلى 0.76 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.49 بالمئة إلى 2661.59 نقطة.

وزادت أسهم شركات المرافق 4.12 بالمئة وكانت الأفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، بعدما قفز سهم طوكيو إلكتريك باور هولدنجز 6.76 بالمئة. وصعد سهم إينيوس هولدنجز 5.32 بالمئة. وقفز سهم نيسان موتور 2.23 بالمئة بعد أن ذكرت شبكة التلفزيون المحلية تي.في طوكيو أن شركة صناعة السيارات تدرس السعي لإقامة شراكة مع هوندا موتور. وارتفع سهم هوندا 1.13 بالمئة.

وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.62 بالمئة ليقدم الدعم الأكبر للمؤشر نيكاي.

ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهماً، ارتفع 174 سهماً وانخفض 51 سهماً.

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