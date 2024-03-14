صندوق النقد الدولي يطلق عملية تسمية مدير عام جديد مع قرب انتهاء ولاية غورغييفا

المصدر: واشنطن - (أ ف ب)

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أعلن صندوق النقد الدولي إطلاق عملية تعيين مدير عام جديد له مع قرب انتهاء ولاية البلغارية كريستالينا غورغييفا في 30 سبتمبر المقبل.

وقالت المؤسسة، ومقرها في واشنطن، إن هذه العملية ستستمر حتى نهاية أبريل ويجب أن تجري على أساس مبدأ «الاختيار المفتوح والشفاف والقائم على الجدارة».

وأعرب وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم للتجديد لغورغييفا في منصبها على الرغم من أنها لم توضح نواياها رسمياً بعد.

تقليدياً، تقترح الدول الأوروبية المرشح لمنصب المدير العام لصندوق النقد فيما تقترح الولايات المتحدة المرشح لمنصب مدير البنك الدولي، وهو تقاسُم للمهمات تندد به دول ناشئة مثل الصين والهند على نحو متزايد.

لكن توزيع رأس المال بين هاتين المؤسستين لا يزال يعطي قوة راجحة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتنطلق عملية الترشيح الخميس، مع فترة تقديم مدتها ثلاثة أسابيع تستمر حتى الثالث من أبريل.

في المرحلة التالية، يقوم مجلس إدارة الصندوق بالمصادقة على قائمة المرشحين المختارين والتي سيتم منها اختيار المدير العام التالي.

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