ارتفاع التضخم في روسيا في فبراير إلى 7.7% على أساس سنوي

المصدر: موسكو - (أ ف ب)

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تسارع معدل التضخم في روسيا في فبراير ليبلغ 7.7% على أساس سنوي، وفق الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية «روستات».

في يناير 2024، استقر التضخم عند 7.4% على أساس سنوي، كما كان الحال في ديسمبر 2023، بعد سبعة أشهر من الزيادة المستمرة، وفق أرقام روستات. وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4%.

وتأتي أرقام فبراير قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. خلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس فلاديمير بوتين مراراً أن النشاط الاقتصادي قاوم العقوبات الغربية المفروضة رداً على هجومه على كييف.

لكن لا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تتأثر قدرته الشرائية بالعقوبات وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.

لعدة أشهر، جعل البنك المركزي الروسي مكافحة التضخم محور اهتمامه الرئيسي.

وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 16%، وهي الزيادة الخامسة على التوالي منذ يوليو 2023. وفي الشهر نفسه، اضطر بوتين إلى الاعتذار عن الارتفاع في أسعار البيض بنسبة 54% على مدار عام، وفق أرقام روستات.

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