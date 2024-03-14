طن الكاكاو يتخطى 7000 دولار للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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قفزت العقود المستقبلية في الكاكاو إلى مستوى قياسي جديد خلال جلسات التداول، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف دولار في بورصة نيويورك للمرة الأولى، بعدما أدت المخاوف بشأن الإمدادات إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، وهو ما قد يؤرق صانعي الشوكولاتة لفترة طويلة. قفز العقد الأكثر تداولاً للكاكاو بنسبة 5.5 % تقريباً، إلى 7096 دولاراً الثلاثاء، وصعد منذ بداية العام وحتى الآن بحوالي 68 %.

وأدى ارتفاع التكاليف إلى الضغط على صانعي الشوكولاتة، مع استمرار تراجع الإنتاج لدى كبار المزارعين في ساحل العاج وغانا، وسط سوء الأحوال الجوية، والمخاوف الهيكلية في القطاع، مثل شيخوخة ومرض الأشجار. لا يزال عدد الوافدين إلى موانئ ساحل العاج أقل بـ 30 % تقريباً، مقارنة بمستويات العام الماضي، ومن غير المتوقع أن يوفر موسم حصاد نصف المحصول الذي يبدأ في أبريل المقبل أخباراً جيدة، كما يأمل المزارعون.

وتتوقع هيئة تنظيم القطاع الزراعي في البلاد، أن يتراوح إجمالي حصاد نصف المحصول بين 400 و500 ألف طن، حسبما ذكرت بلومبرغ، يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ 600 إلى 620 ألف طن في العام السابق.

وقال محللو «سيتي ريسيرش»، بمن فيهم أكاش دوشي، في فبراير، إن العقود المستقبلية للكاكاو في بورصة نيويورك، قد تُتداول في نطاق يتراوح بين 7000 و10000 دولار للطن، إذا استمر تراجع الإمدادات من دول غرب أفريقيا، دون حدوث انخفاض كبير في الطلب. وأضاف المحللون أنه إذا ما تحقق هذا السيناريو، قد لا تقل الأسعار حتى النصف الثاني من عام 2025.

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