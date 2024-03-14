استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاع التضخم الأمريكي

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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استقرت أسعار الذهب، أمس، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر بالجلسة السابقة، إذ أثار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يؤجل المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد يونيو.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2158.70 دولاراً للأوقية خلال التداولات. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2164.80 دولاراً.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون مينيرالز، إن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب يأتي في الوقت الذي يتوقف فيه كل شيء على بيانات التضخم، التي تغذي عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ويتوقع لانجفورد زيادة أسعار الذهب بنحو عشرة بالمئة. وتراجع الذهب 1.1 بالمئة الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير، بما يتجاوز التوقعات ويشير إلى بعض استمرار صعود التضخم. وكان هذا أسوأ انخفاض للذهب في يوم واحد منذ 13 فبراير، عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضاً أكثر من المتوقع في يناير.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 926.59 دولاراً للأوقية وربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1042.25 دولاراً، واستقر سعر الفضة عند 24.17 دولاراً.

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