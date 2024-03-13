بتكوين تحلق إلى مستوى جديد فوق 73100 دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

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واصلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين ارتفاعها، الأربعاء، لتسجل مستويات قياسية جديدة مدعومة بالتدفقات غير المسبوقة للاستثمار في المنتجات الرقمية المشفرة والتراجع الوشيك لنمو المعروض من العملات الرقمية في السوق.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر العملة الرقمية الأكبر في العالم تجاوز مستوى قياسياً جديداً قدره 73177 دولاراً للوحدة، لتسجل رابع رقم قياسي لها خلال 6 أيام، بحسب بيانات منصة كوين شيرز إنترناشونال. كما ارتفعت أسعار أكبر 100 عملة رقمية في العالم بنحو 70% خلال العام الحالي.

ويعتبر إطلاق صناديق استثمار البتكوين القابلة للتداول في البورصة في الولايات المتحدة يوم 11 يناير الماضي محركاً أساسياً وراء ارتفاع العملات الرقمية مؤخراً. وجذبت هذه الصناديق كتلك التي أطلقتها شركة بلاك روك وفيديلتي إنفستمنتس للاستثمار المالي نحو 9.6 مليارات دولار منذ إطلاقها. وفي بريطانيا أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية اعتزامها تلقي الطلبات لطرح صناديق استثمار البتكوين وإيثر للتداول، في حين أعلنت هيئة سوق المال التايلاندية اعتزامها فتح الباب أمام طرح صناديق استثمار للعملات الرقمية المشفرة أمام المشترين الأفراد.

ويتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع سعر البتكوين. وكتب توني سيكاروم، المحلل الاقتصادي في آي.جي أستراليا، في تقرير، أنه يتوقع ارتفاع سعر البتكوين إلى نحو 80 ألف دولار خلال الشهور المقبلة، في حين ترى كاتي ستوكتون، المحللة الاقتصادية في شركة فيرليد ستراتيجيز، أنه يمكن الوصول إلى 80 ألف دولار للوحدة الواحدة على المدى المتوسط.

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