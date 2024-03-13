مؤشر داكس الألماني يتجاوز 18 ألف نقطة للمرة الأولى

المصدر: وكالات

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأربعاء على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.

تجاوز مؤشر الأسهم الألمانية الممتازة «داكس» في بورصة فرانكفورت حاجز الـ 18 ألف نقطة، وذلك للمرة الأولى خلال تعاملات الأربعاء لتصل قيمة المؤشر القياسي الألماني إلى 18000.42 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعامل بالبورصة.

وحقق مؤشر داكس، المؤلف من نحو 40 شركة ألمانية كبيرة متداولة في البورصة، أرباحاً خلال الأيام الماضية، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الألماني بأكمله.

وتقوم الكثير من الشركات المدرجة في مؤشر داكس بأعمال في الخارج، مثل الولايات المتحدة، وتعتمد بصورة أقل على السوق الألماني المحلي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء.

وعزز النمو الاقتصادي الأمريكي القوي وتفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي الأسهم الألمانية.

كما ارتفعت الأسهم على خلفية البيانات الرسمية التي تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما يخفض معدلات الفائدة سريعاً وفي وقت قريب جداً.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو 16.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.

وارتفع سهم إي.أون ستة بالمئة بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.

وقفز سهم فالوراك 6.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4 بالمئة في فالوراك التي يقع مقرها في فرنسا مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

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