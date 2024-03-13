الشركات الكبرى تدفع أكثر من 1655 مليار دولار لمساهميها في 2023

المصدر: ا ف ب

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دفعت الشركات الكبرى في العالم أكثر من 1655 مليار دولار من الأرباح لمساهميها في عام 2023، وهو رقم قياسي جديد، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة جانوس هندرسون لإدارة الأصول ونشرت الأربعاء.

وتكشف الأرقام أن المبالغ التي دفعت للمساهمين ارتفعت بنسبة 5,6 بالمئة عن تلك التي سجلت في 2022، و15 بالمئة بالمقارنة مع العام 2019.

وتشمل الدراسة أكبر 1200 شركة في القيمة السوقية وتمثل 85 بالمئة من أرباح الأسهم المدفوعة في جميع أنحاء العالم.

ومن الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإندونيسيا، سجلت 22 دولة أرقاماً قياسية هذا العام مع زيادة واضحة خصوصا في أوروبا بلغت نسبتها 17,6 بالمئة.

ولأول مرة منذ بدء الدراسة، تحتل مجموعتان من قطاع التكنولوجيا قمة اللائحة في الأرباح المعاد توزيعها على المساهمين، وهما مايكروسوفت التي ارتفعت أرباحها أكثر من 10 بالمئة وأبل. وحتى 2014، لم تحتل أي شركة للتكنولوجيا المراكز العشرة الأولى.

ولا يزال قطاع المواد الخام حاضرا بقوة، لكن عددا من الشركات قام بـ"تخفيضات كبيرة" تعكس أرباحها، مثل البرازيلية "بتروباس" التي احتلت المرتبة الثانية في حجم الأرباح التي وزعتها على المساهمين في 2022 لكنها غير حاضرة بين أفضل عشرين شركة في 2023.

وتراجعت شركة التعدين "بي اتش بي" (BHP) التي احتلت المرتبة الأولى في 2021 و2022، إلى المرتبة السادسة.

وجاءت إكسون موبيل وبتروتشاينا في المراتب الخمسة الأولى بينما حلت شيفرون في المركز الحادي عشر.

لكن التقرير قال مع ذلك إن "نحو نصف الزيادة في أرباح الأسهم في جميع أنحاء العالم جاء في 2023 من المصارف"، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بأرباح القطاع الناجمة عن الزيادة في أسعار الفائدة.

وكتب بن لوفتهاوس الذي أشرف على كتابة التقرير أنه "تبين أن التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي لا أساس له من الصحة في 2023 (...) والتدفق النقدي للشركات في معظم القطاعات بقي متينا"، مما ساعد على تغذية الأرباح.

وتتوقع المجموعة الاستشارية استمرار النمو في 2024 مع زيادة في الأرباح قد تصل إلى 3,9 بالمئة.

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