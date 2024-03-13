النفط يستقر بعد إبقاء أوبك توقعاتها بشأن نمو الطلب

المصدر: عواصم ـ رويترز

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استقرت أسعار النفط أمس بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي والعام المقبل في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط وخارجه.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل. وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 31 سنتا إلى 78.24 دولارا للبرميل.

وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024 و1.85 مليون برميل يومياً في 2025. ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 23 سنتاً إلى 82.44 دولاراً للبرميل. وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 17 سنتاً ليغلق عند 78.10 دولاراً للبرميل.

وقال محللون من (إيه. إن. زد) في مذكرة «يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية».

وأضافوا «بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب» في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

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