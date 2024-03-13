«أبل» تفتح متجراً في شنغهاي رغم تباطؤ المبيعات في الصين

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

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تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «أبل» لفتح متجر جديد في مدينة شنغهاي الصينية في وقت لاحق من الشهر الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تباطؤاً في مبيعات هاتفها الذكي أيفون في السوق الصينية.

وبحسب موقع أبل الإلكتروني، سيتم فتح الفرع الجديد باسم «أبل جينجان» في 21 مارس الحالي. وتمتلك أبل 46 موقعاً في الصين حيث تضم مدينة شنغهاي العدد الأكبر من هذه المتاجر.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن «أبل» تعتزم فتح العشرات من الفروع الجديدة أو الفروع التي تم تغيير مكانها أو تجديدها في السنوات القليلة المقبلة.

وفي آخر نتائج فصلية لها، أعلنت «أبل» تراجع مبيعاتها في منطقة الصين الكبرى إلى 20.82 مليار دولار مقابل 23.91 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أظهر مسح للسوق أن هواتف آيفون احتلت المركز الرابع بعد أكثر 6 هواتف شعبية في المناطق الحضرية بالصين.

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