رواتب المديرات التنفيذيات في نيوزيلندا ضعف نظرائهن الرجال

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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تحصل المديرات التنفيذيات في نيوزيلندا على متوسط راتب قدره 5.9 ملايين دولار، أي أكثر من ضعف نظرائهن الرجال الذين يبلغ متوسط أجرهم 2.6 مليون دولار.

وتتمتع هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بأقوى تمثيل في مجلس الإدارة مع أكثر من 40% من المديرات التنفيذيات، حسبما أظهر مؤشر MSCI ACWI الذي يضم 2868 شركة كبيرة ومتوسطة رأس المال من الأسواق المتقدمة والناشئة.

والدول المتقدمة متخلفة للغاية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في الوظائف العليا، ففي دول مثل سويسرا (2.2%)، وهولندا (3.2%)، وألمانيا (3.6%)، من بين دول أخرى، كان هناك أقل من 5% من المديرات التنفيذيات في الوظائف العليا.

حيث تتقاضى النساء الموجودات في سويسرا أجوراً أقل بأربع مرات من نظرائهن الذكور، حسبما ذكر موقع «سي إن بي سي». وفي آسيا، يوجد في اليابان (1.1%)، وكوريا الجنوبية (3.2%)، وهونج كونج (4.8%) أقل من 5% من المديرات التنفيذيات، رغم أنهن في كوريا الجنوبية يكسبن أكثر من نظرائهن من الرجال، وفقاً لتقرير MSCI.

وارتفعت مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء عام 2023 إلى 25.8% من 24.5% في العام السابق، وفقاً للتقرير نفسه. وفي حين أن هذا الارتفاع يعد علامة جيدة، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به حتى تتمتع النساء بفترة ولاية مستقرة في مجلس الإدارة.

وقالت شيترا هيبورن، رئيسة قسم الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في MSCI: «هناك فجوة كبيرة بين ما يحدث بمجرد وصول النساء إلى مجلس الإدارة، ومتوسط الفترة الزمنية التي تقضيها النساء في أي مجلس إدارة يبلغ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة».

ومن بين القطاعات الـ 11 التي تتبعها مؤشر MSCI، استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات على أكبر نسبة من الشركات، حيث كانت جميع مجالس الإدارة من الذكور بنسبة 15%، بزيادة قدرها 0.8% عن عام 2022، يليه قطاع صناعة المواد بنسبة 14%.

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