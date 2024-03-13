ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا للمرة الأولى منذ يوليو

المصدر: (لندن - د ب ا)

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ارتفع معدل البطالة في بريطانيا للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، وذلك في ظل انخفاض معدل نمو الأجور، مما يشير إلى أن تباطؤ وتيرة نمو سوق العمل، وتراجع بعض الضغوط التضخمية التي أثارت قلق بنك إنجلترا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الإحصاء الوطني قال، أمس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، بعدما سجل 3.8% خلال الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي. كما تراجع متوسط نمو الأجور باستثناء العلاوات إلى 6.1% خلال الربع نفسه، مقارنة بـ6.2% في الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي.

وتشير هذه الإحصاءات إلى أن جهود البنك المركزي لتهدئة الطلب في الاقتصاد تعمل على تخفيف الضغط على سوق العمل.

وقال يايل سيلفين، كبير الاقتصاديين بشركة كيه بي ام جي «نتوقع ضعف سوق العمل خلال الأشهر المقبلة، مما قد يحد من الزخم بالنسبة لنمو الأجور، ويزيد من احتمالية خفض معدلات الفائدة ابتداء من فصل الصيف».

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