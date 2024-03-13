شركة روبوتات ناشئة تجمع 675 مليوناً وترفع قيمتها إلى 2.6 مليار دولار

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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حصلت شركة «فيجر إيه آي»؛ وهي شركة ناشئة تعمل على بناء روبوتات بشرية يمكنها أداء وظائف خطيرة وغير مرغوب فيها، على تصويت كبير بالثقة من بعض أكبر الأسماء في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعلنت الشركة أنها جمعت 675 مليون دولار من مستثمرين، من بينهم جيف بيزوس وإنفيديا ومايكروسوفت، ما رفع قيمة الشركة إلى 2.6 مليار دولار.

وتأسست شركة «فيجر إيه آي» عام 2022، وقد طورت روبوتاً متعدد الأغراض، يسمى الشكل 01، والذي يبدو ويتحرك مثل الإنسان. وترى الشركة أن الروبوتات الخاصة بها سيتم استخدامها في التصنيع والشحن والخدمات اللوجستية والتخزين والبيع بالتجزئة، «حيث يكون نقص العمالة حاداً للغاية».

في وقت سابق من الأسبوع، أصدرت الشركة مقطع فيديو يظهر الطراز 01 أثناء العمل. ويمشي الروبوت، المرتبط بحبل، على قدمين، ويستخدم يديه ذات الأصابع الخمسة لالتقاط صندوق بلاستيكي، ثم يمشي خطوات أخرى قبل وضع الصندوق على حزام ناقل. والهدف النهائي لـ «فيجر إيه آي» هو أن يتمكن الشكل 01 من أداء «المهام اليومية بشكل مستقل».

وتقول الشركة إن الوصول إلى هناك سيتطلب منها تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر قوة.

ويتوقع أن يصل سوق الروبوتات البشرية إلى 38 مليار دولار بحلول عام 2035، ويتوقع أن يتم شحن أكثر من 250 ألف وحدة في عام 2030. وتتطلب الروبوتات البشرية مكونات باهظة الثمن مثل المحركات والمحركات وأجهزة الاستشعار لتعمل.

ويقول باحثون إنه من المتوقع أن تنخفض هذه التكاليف في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أنها انخفضت بالفعل إلى ما بين 30 ألف دولار و150 ألف دولار لكل وحدة، من نطاق 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار لكل وحدة في العام الماضي.

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