الذهب يتراجع عن مستويات قريبة من الذروة

المصدر: نيويورك - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب من مستويات قريبة من الذروة، أمس، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2176.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية. وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2194.99 دولاراً يوم الجمعة.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2182.70 دولاراً.

وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجية السوق في آي.جي، إن الارتفاع الممتاز في أسعار الذهب يستدعي بعض الراحة على المدى القريب.

وأضاف: «لقد توقف التقدم الخاص بالتضخم في الولايات المتحدة إلى حد ما في قراءة شهر يناير، ولكن يبدو أن تعليقات المتابعة من صناع السياسات تشير إلى أنهم على استعداد للنظر إلى الأمر باعتباره حدثاً لمرة واحدة. موجة أخرى مفاجئة من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع لشهر فبراير من المرجح أن تخالف ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض التراجع في أسعار الذهب على المدى القريب».

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن طرح السندات يعد ثانوياً من حيث التوقعات الأوسع لأسعار الفائدة ولا يزال التركيز الرئيسي على أرقام أسعار المستهلكين والمنتجين هذا الأسبوع، ولكن إذا لم يكن هناك طلب كبير على السندات، فقد يدفع ذلك العائدات إلى الارتفاع، مما يقلل من جاذبية الذهب.

واستقر الدولار على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 929.70 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.90 دولاراً، ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.37 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز