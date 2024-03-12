التضخم الأساسي في أمريكا يفوق التوقعات للشهر الثاني على التوالي

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير.. مقابل توقعات باستقراره عند 3.1%.

وتجاوز التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات للشهر الثاني في فبراير، مما عزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يناير، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة، الثلاثاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.8%.

ويرى الاقتصاديون أن المقياس الأساسي هو مؤشر أفضل للتضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي. وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل أن هذا الأخير ارتفع بنسبة 0.4% عن يناير و3.2% عن العام الماضي، مدعوماً بأسعار البنزين.

وأكدت بلومبرغ، أن الأخبار الإيجابية الوحيدة من البيانات أن متوسط الدخل الأسبوعي الحقيقي في أمريكا لم يتغير في فبراير. وقد يفضل السوق التركيز على هذه النقطة وهذا خطأ. يبدو أن التضخم عالق في نطاق 3% بدلاً من 2%.

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