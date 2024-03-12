«بيتكوين» تحلّق وتتجاوز 72 ألف دولار للمرة الأولى

المصدر: لندن - أ ف ب

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واصلت العملة الرقمية «بيتكوين» ارتفاعها الجنوني، وسجل سعرها رقماً قياسياً جديداً أمس، تجاوز 72 ألف دولارللمرة الأولى، بعد أن قفز الطلب على هذه العملة المشفرة مع الحديث عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، وارتفع سعر «بيتكوين» إلى 72385 دولاراً بعيد ظهر أمس في لندن.

وكانت العملة الرقمية قد سجلت أسعاراً قياسية الأسبوع الماضي، متجاوزة الذروة التي بلغتها في نوفمبر 2021 وبلغت 68991 دولاراً. وقال جيمس هارت، المحلل في مجموعة «تيكميل» (Tickmill)، إن الذروة الجديدة الاثنين تأتي «في إطار ضعف الدولار الأمريكي بعد مجموعة متنوعة من بيانات التوظيف في الولايات المتحدة الجمعة»، فقد ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في فبراير إلى 3.9 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

وارتفع سعر «بيتكوين» نحو %70 منذ بداية العام، وهي زيادة مذهلة، بعد انهيار الأسعار مع تراجع عدد كبير من الشركات العملاقة في القطاع نهاية عام 2022.

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