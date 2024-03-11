الأسهم اليابانية تهوي أكثر من 2 % مع تراجع أسهم الرقائق

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع حاد، الاثنين، بعدما اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية في الانخفاض، كما قوضت قوة الين شهية المُصدرين.

وهوى المؤشر نيكاي 2.19 في المئة، ليغلق عند 38820.49 نقطة، في أكبر انخفاض له منذ الرابع من أكتوبر.

وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية «تراجعت أسهم الرقائق في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، ما ساعد المؤشر نيكاي على الدخول في مرحلة تصحيح».

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض يوم الجمعة، بعد أن وصلا إلى مستويات مرتفعة قياسية خلال الجلسة، بعدما عكست أسهم شركات الرقائق اتجاهها، إثر مكاسب قوية.

وأضاف هوسوي «قوة الين ألحقت ضرراً بالأسهم اليابانية. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه حتى يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية».

ويبدي عدد متزايد من صناع السياسة في بنك اليابان، انفتاحاً على فكرة التخلي عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور العام الجاري.

وتزداد قوة الين مقابل الدولار، على خلفية التكهنات الخاصة بتعديل سياسة بنك اليابان.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 3.15 في المئة، وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.78 في المئة.

كما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ثلاثة في المئة، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة على انخفاض 2.2 في المئة، عند 2666.83 نقطة.

ونزل مؤشر القطاع المصرفي 3.84 في المئة.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.1 في المئة، وكان له التأثير الهبوطي الأكبر في المؤشر توبكس.

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