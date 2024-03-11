«بتكوين» .. رحلة صعود اسطورية

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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قفزت أكبر عملة مشفرة إلى أعلى مستوى آخر على الإطلاق متجاوزة 70 ألف دولار الجمعة، لتتوج مسيرة صعود لسبعة أسابيع ارتفعت فيها بأكثر من %70.

وتبدو التوقعات ببلوغ سعر «بتكوين» حاجز 100 ألف دولار، أكثر واقعية في سوق الخيارات بعد فترة طويلة من الاستخفاف باعتبارها مجرد ضجيج من المبشرين بالعملات المشفرة.

وفي سوق خيارات «بتكوين»، قفزت المراكز المفتوحة، أو عدد العقود القائمة، لخيارات الشراء مع تسجيل أسعار التنفيذ البالغة 80 و100 ألف دولار زيادة بنحو %12 لكل منهما في الساعات الـ48 الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها «أمبرداتا».

وقال ليو ميزوهارا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة هاشنوت: «وصول العملة المشفرة إلى 80 ألف دولار بحلول نهاية الشهر ليس جنوناً، اعتقد فقط أن المستثمرين الذين يخشون أن يفوتهم شيء سيعودون قريباً لتجنب تكرار ما حدث لهم في 2020 و2021 لدى ارتفاع بتكوين القياسي بينما كانوا خارج السوق، صناديق الاستثمار المتداولة فتحت المجال أمام المزيد من تعاملات الأفراد».

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