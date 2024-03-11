اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

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وقّعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات. وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إنّ الاتفاق ينصّ على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكوّنة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين، 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الهند، خامس اقتصاد في العالم.

وأضاف غويال بعد التوقيع في نيودلهي، أنّ «اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثّل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسّعة».

ورأى أنّها «ستمهّد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين» من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.

وتمّ توقيع الاتفاقية بعد عدّة جولات من المفاوضات امتدّت على مدى 16 عاماً.

ووفقاً لبيان قُرئ خلال حفل التوقيع، شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على أنّ اتفاقية التجارة «ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة».

ورحّب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي «سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرّة».

في السنوات الأخيرة، وقّعت الهند اتفاقات تجارية مع أستراليا والإمارات، بينما تُجري مفاوضات مع المملكة المتحدة.

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