«إنفيديا» نحو نزع لقب ثاني أكبر شركة في العالم من «أبل»

المصدر: واشنطن - وكالات

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تقف إنفيديا في أعقاب شركة أبل لتنتزع منها مكانتها ثاني أكبر شركة في العالم من ناحية القيمة، مع استمرار تعطش المستثمرين للشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تعمل رقائقها على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل روبوت الدردشة (تشات جي. بي. تي).

وأدت القفزة المذهلة التي حفزها الذكاء الاصطناعي في أسهم إنفيديا إلى ارتفاع قيمة الشركة من تريليون دولار إلى أكثر من تريليوني دولار في تسعة أشهر فقط، لتتخطى في طريقها أمازون وألفابت، الشركة الأم لغوغل، وأرامكو السعودية.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة إنفيديا نحو 2.38 تريليون دولار، متخلفة عن أبل بنحو 230 مليار دولار وعن مايكروسوفت بنحو 645 مليار دولار.

وتفوقت شركتا إنفيديا التي ارتفعت قيمتها 95 في المئة وميتا بلاتفورمز التي ارتفعت قيمتها 46.6 في المئة على نظرائهما وسط ما يعرف باسم «العظماء السبعة»، ما يسلط الضوء على شهية لا ترتوي للمستثمرين من كل شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقال ريتشارد ميكلر الشريك لدى تشيري لين إنفستمنتس بولاية نيوجيرزي «ارتفاع إنفيديا يمثل انعكاساً للأسس القوية جداً التي يقوم عليها نموذجها الاقتصادي الحالي».

وتراجعت شركة أبل التي تعاني تراجع مبيعاتها من أجهزة آيفون في يناير عن مكانتها كونها كبرى الشركات الأمريكية من ناحية القيمة لمصلحة شركة مايكروسوفت أول مرة منذ سنة 2021.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، حلت إنفيديا محل شركة تسلا بعدما أصبحت أسهم شركة الرقائق المتطورة هي الأكثر تداولاً في وول ستريت من ناحية القيمة.

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