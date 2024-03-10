توقعات بمواصلة الأسهم الأمريكية الارتفاعات القياسية في 2024

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشير توقعات المحللين إلى أن الأسهم الأمريكية ستواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة بأكثر من مرة في سنة 2024.

ويرى توم لي محلل فندسترات Fundstrat أن سوق الأسهم الأمريكية سيواصل الارتفاع لأعلى مستوى على الإطلاق، قائلاً، إنه على الرغم من بعض عمليات جني الأرباح المستمرة في سوق الأسهم، حتى بعد تقرير الوظائف القوي عن فبراير شباط، فإن هناك 3 عوامل تدعم الاتجاه الصعودي للأسهم.

وأضاف في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»: تسجل المؤشرات الأمريكية مكاسب قياسية بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، ووسط آمال أن يبدأ الفدرالي الأمريكي خفض الفائدة في منتصف العام الجاري.

وعدد لي الأسباب قائلاً، أولاً استعداد الفدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، وثانياً نتائج الأعمال القوية، أما ثالثاً فهو نقص سلوك المخاطرة من جانب المستثمرين.

وشدد المحلل لدى فندسترات على أنه في الوقت الذي تواصل فيه أرباح الشركات الارتفاع، فإن التقييمات لا تبدو مبالغاً فيها، بما يوفر المزيد من الاتجاه الصعودي أمام أسعار الأسهم، كما أشار إلى أن المستثمرين لا يظهرون سلوك المخاطرة الذي غالباً ما يتزامن مع ذروة دورات السوق.

وحققت بورصة وول ستريت مستويات قياسية هذا العام بفضل الارتفاع المستمر في أسهم شركة إنفيديا التي تسيطر على 80 في المئة من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.

هذا وتقف المؤشرات الرئيسة عند مستويات جيدة مرتفعة، إذ حقق مؤشر «إس آند بي 500» نحو 17 ارتفاعاً من بين آخر 19 أسبوعاً، وذلك أول مرة منذ الستينيات، ويتماسك فوق مستوى 5,123 نقطة، فيما يقف مؤشر داو جونز عند مستوى 38,722 نقطة، ومؤشر ناسداك عند مستوى 16,085 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز