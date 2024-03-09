أسهم شركات التكنولوجيا تشهد أكبر نزوح أسبوعي على الإطلاق​

المصدر: نيويورك - وكالات

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تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا بأسرع وتيرة على الإطلاق، وواصلوا ضخ الأموال في السندات ذات الدرجة الاستثمارية وما يعادلها من النقد، خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك أوف أمريكا تخارج 4.4 مليارات دولار من أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزوح على الإطلاق، وأول نزوح في 9 أسابيع.

وتشمل تلك الفترة الأسبوع المنتهي في 6 مارس، وهو اليوم الذي وافق الانخفاض الحاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

وشهدت تلك الجلسة انخفاض سهم أبل بنحو 2.8%، بعدما أظهر تقرير تراجع مبيعات آيفون في الصين بنحو 24% في أول شهر ونصف من 2024.

فيما تلقى الكاش تدفقات بقيمة 32 مليار دولار، فيما اتجه 13.3 مليار دولار نحو السندات الاستثمارية، وهي أكبر وتيرة منذ سبتمبر 2020.

وبصرف النظر عن أسهم التكنولوجيا استقبل إجمالي الأسهم تدفقات بقيمة 6.9 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

فيما سجلت التدفقات بالنسبة لأسهم العقارات 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في عامين، وعلى مستوى التدفقات نحو صناديق العملات المشفرة فبلغت 1.9 مليار دولار، مع تحليق البتكوين إلى مستويات قياسية.

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