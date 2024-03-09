الذهب يقفز 4 % في أسبوع ويصل إلى مستويات تاريخية

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفعت أسعار الذهب، إلى مستوى قياسي آخر، بعد أن عززت البيانات التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريباً.

وحققت العقود الآجلة للذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بلغت الأسبوع الماضي أكثر من 4 %، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.95 % تقريباً، عند التسوية، أو بنحو 20.3 دولاراً، لتغلق عند 2185.5 دولاراً للأونصة.

أضاف الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة في فبراير/ شباط، وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين، فيما ارتفع معدل البطالة.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية، تم تعديل قراءة شهر يناير بالخفض من 353 ألفاً إلى 124 ألفاً. كما تم خفض تقديرات ديسمبر عند 290 ألفاً من مستويات 333 ألفاً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 %، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.

عزز المتداولون رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في مايو إلى حوالي 30 %، بعد تقرير الوظائف، على الرغم من أن يونيو ظل السيناريو الأكثر ترجيحاً عند 73 %.

بدأ الذهب مسيرته القياسية الثلاثاء، عندما تجاوز ذروته في ديسمبر، مدعوماً في المقام الأول بتزايد المؤشرات على ضغوط الأسعار الباردة، وجاذبيته التقليدية كملاذ آمن.

تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 24.25 دولاراً، بينما نزل البلاتين 0.9 % إلى 910.10 دولارات للأونصة، وخسر البلاديوم 1.8 % إلى 1015.50 دولاراً.

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