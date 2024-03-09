إعادة الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه.آي» لمجلس الإدارة بعد إقالة صادمة في 2023

المصدر: د ب ا

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عاد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه.آي" الأمريكية للتكنولوجيا المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي "تشات جي.بي.تي" إلى مجلس إدارة الشركة بعد نحو أربعة أشهر من إقالته لفترة وجيزة ثم إعادة التعاقد معه.

ويوم الجمعة، تمت إعادة تعيين ألتمان في مجلس إدارة "أوبن أيه.آي" والذي يحدد استراتيجية مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.

وفي نوفمبر الماضي، أقال أعضاء مجلس الإدارة السابق ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وأبعدوه عن المجلس، إلا أنه أعيد لمنصبه كرئيس للشركة بعد أيام قليلة بعد احتجاجات من الموظفين.

ووجد تحقيق أنه لا توجد أسباب وجيهة لإقالة التمان.

يذكر أن "تشات جي بي تي" هو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي أثار الضجة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قبل عام، وهو ما أثار التوقعات والمخاوف من تطور الذكاء الاصطناعي.

ونتيجة لذلك، أصبحت شركة "أوبن أيه.آي" واحدة من أهم الشركات الناشئة في العالم وأصبح ألتمان وجها لحركة الذكاء الاصطناعي الجديدة.

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