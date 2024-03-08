البيتكوين تحلق إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 70 ألف دولار للمرة الأولى

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ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات اليوم الجمعة، في تعاملات متقلبة، حيث استمر هوس العملات المشفرة في اجتياح مجتمع الاستثمار.

تجاوزت العملة المشفرة الرائدة حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب المستثمرين على منتجات العملات المشفرة الجديدة المتداولة في البورصة الأمريكية والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وتدفقت مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الأسابيع القليلة الماضية، حيث حصل السوق على دعم إضافي من التوقعات التي تتضمن ترقية إلى منصة إيثريوم بلوكتشين، موطن الإيثر المنافس للبيتكوين، وحدث «تنصيف» البيتكوين.

كانت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين في أواخر شهر يناير بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة لهذه الصناعة، بعد شتاء عملات مشفرة دام 18 شهرًا شهد سلسلة من حالات إفلاس الشركات البارزة.

حتى المستثمرين المؤسسيين الذين تجنبوا العملات المشفرة في السابق بسبب تحركاتها الحادة والجامحة، بدأوا في الالتزام بأموال طويلة الأجل أيضًا، والتي يقول المحللون إنها قد تساعد في الحفاظ على المرحلة الأخيرة من هذا الارتفاع.

بلغ صافي التدفقات إلى أكبر 10 صناديق بيتكوين فورية في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 مارس، مع ذهاب أكثر من 2 مليار دولار منها إلى الصندوق التابع لشركة بلاك روك.

وقد امتد التفاؤل الأخير بشأن عملة البيتكوين أيضًا إلى الرموز الرقمية الأخرى، وخاصة الإيثريوم، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد البيتكوين من حيث القيمة السوقية الإجمالية، مرتفعًا بأكثر من 60٪ منذ بداية العام.

ومع ذلك، يقول البعض إنه من الصعب التخلص من طبيعة المضاربة لهذه الأصول. وبعد أن وصلت إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، عكست عملة البيتكوين مسارها بشكل حاد وانخفضت بأكثر من 10٪ إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار.

وتسجل البيتكوين الآن مستوى 68200 دولار، حيث قلصت جزءًا من مكاسبها بعدما وصلت إلى مستوى 70 ألف دولار، وترتفع بنحو 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة.

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