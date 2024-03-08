الذهب يواصل التحليق عالياً إلى مستويات تاريخية

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، لتسجل أرقاماً قياسية جديدة، أمس، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2159.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2167.00 دولاراً.

وتلقى الذهب دعماً بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع»، جنباً إلى جنب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.25 دولاراً وتراجع البلاتين 0.1% إلى 906.82 دولارات للأوقية وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1033.44 دولاراً.

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