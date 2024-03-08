المصدر: دبي – مصطفى درويش

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اختبرت شركة «باتروناس إيه آي»، التزام 4 نماذج من الذكاء الاصطناعي التوليدي بحقوق الطبع والنشر، ووجدت أن «تشات جي بي تي 4» كان الأسوأ بينها جميعاً.

والنماذج التي اختبرتها الشركة، التي أسسها باحثون سابقون في شركة «ميتا»، هي «تشات جي بي تي 4»، و«أنثروبيك» و«كلود2» و«لاما 2» و«ميكسترال». واستهدف الاختبار عرض عدد المرات التي تستجيب فيها نماذج الذكاء الاصطناعي لاستفسارات المستخدم حول استخدام نص محمي بحقوق الطبع والنشر.

وقالت ريبيكا تشيان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في «باتروناس إيه آي»، التي عملت سابقاً في أبحاث الذكاء الاصطناعي في «ميتا» لـ«سي إن بي سي»: «ربما ما كان مفاجئاً هو أننا وجدنا أن «تشات جي بي تي 4»، الذي يمكن القول إنه أقوى نموذج يستخدمه كثير من الشركات والمطورين الأفراد، قد أنتج محتوى محمياً بحقوق الطبع والنشر بنسبة 44% من المطالبات التي أنشأناها».

وكان «تشات جي بي تي 4» الأسوأ من حيث إعادة إنتاج المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، ويبدو أنه أقل حذراً من النماذج الأخرى التي تم اختبارها.

وعندما طلب منها إكمال نص من كتب معينة، فعل ذلك بنسبة 60%، كما أكمل المقاطع التي سأل عنها بنسبة 25%.

وكان خداع «كلود 2» هو الأصعب، لأنه استجاب للأسئلة نفسها باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر بنسبة 16%، وعندما طلب منه إكمال نص من كتاب كانت نسبة استجابته صفراً.

وأكمل نموذج ميكسترال المقطع الأول من الكتب التي سأل عنها بنسبة 38%، لكنه أكمل أجزاء أكبر من النص بنسبة 6% فقط. من ناحية أخرى، استجاب «لاما 2» بعرض محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر في 10% من المطالبات سواء بالعرض أو باستكمال النص.

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