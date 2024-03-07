«نوفو» تتجاوز القيمة السوقية لتسلا وفيزا بدعم عقار «إنقاص الوزن»

المصدر: كوبنهاجن ـ (رويترز)

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تجاوزت القيمة السوقية لنوفو نورديسك الخميس القيمة السوقية لتسلا بعد أن أعلنت الشركة الدنماركية المصنعة لعقار ويجوفي الشهير لإنقاص الوزن بيانات إيجابية بشأن التجارب المبكرة لعقار سمنة جديد طال انتظاره.

فقد ارتفع سهم نوفو نورديسك بأكثر من ثمانية بالمئة إلى مستوى غير مسبوق، مما رفع الشركة مركزين إلى المرتبة الثانية عشرة عالمياً قياساً بالقيمة السوقية بعد أن أبلغت المستثمرين بأن تجارب المرحلة الأولى من نسخة الأقراص من عقار أميكريتين الذي يجري تجريبه أظهرت أن المشاركين فقدوا 13.1 بالمئة من وزنهم في 12 أسبوعاً.

ويشير ذلك إلى تفوق على نتائج عقار السمنة الرائج ويجوفي التي أشارت لفقدان ستة بالمئة من الوزن تقريباً بعد 12 أسبوعاً و15 بالمئة بعد 68 أسبوعاً.

وصعدت أسهم نوفو أكثر من ثلاثة أضعاف منذ يونيو 2021 عندما أطلقت ويجوفي في الولايات المتحدة، وأصبحت العام الماضي الشركة المدرجة الأعلى في أوروبا قياساً بالقيمة السوقية، لتتجاوز شركة إل. في. إم. إتش.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية للشركة بلغت اليوم 566 مليار دولار، متقدمة على تسلا وفيزا.

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