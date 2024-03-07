«تسلا» تخسر 1000 سيارة في اليوم بسبب انقطاع الطاقة في ألمانيا

المصدر: (برلين - د ب أ)

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قالت شركة تسلا الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية، إن توقف العمل في مصنعها في براندنبورغ من جراء العمل التخريبي الذي لحق بإمدادات الطاقة التي تغذي المصنع أسفر عن خسائر مادية بعدة ملايين من اليوروهات. وقال مدير المصنع أندريه تيريج: «هذا يعني أضراراً اقتصادية بالمليارات لنا».

وأضاف أن التكاليف تأتي من عدد المركبات التي لا يمكن إنتاجها خلال انقطاع الطاقة، وبالتالي لا يمكن بيعها. وأعرب مدير المصنع عن اعتقاده أنه سوف يتم خسارة أكثر من ألف سيارة في اليوم، وافترض أنه سوف يتم إلغاء الإنتاج الأسبوع الجاري على الأقل.

وأضرم مجهولون النار في برج الكهرباء المسؤول أيضاً عن إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا. وتتوقع تسلا إلغاء الإنتاج لأيام قليلة أخرى.

من جانبها، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية، أمس، أنها تلقت خطاباً من جماعة فولكانو اليسارية المتطرفة تعترف فيه بارتكاب الهجوم الذي وقع، الثلاثاء، على إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا، وقالت إنه «صحيح».

وانتقد الملياردير إيلون ماسك الهجوم على مصنعه الوحيد في أوروبا. وكتب على منصة إكس، التي يمتلكها أيضاً: «إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري حماقة شديدة»، مستخدماً اللفظة الألمانية لكلمة حماقة.

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