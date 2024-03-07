توصيل الطرود في الإمارات بالدراجات الكهربائية

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت أرامكس، عن طرح أسطول من الدراجات الكهربائية لاستخدامها في عمليات توصيل الطرود إلى الوجهة النهائية في الإمارات. وتشكل المبادرة جزءاً من هدف أرامكس الاستراتيجي للاعتماد على المركبات الكهربائية بنسبة 98 % بحلول عام 2030.

ويأتي هذا الإعلان بعد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ كوب 28 في دبي العام الماضي، وتمديدها عام الاستدامة ليشمل 2024. كما يعكس أهداف أرامكس الطموحة لتقليل البصمة الكربونية في عملياتها، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050. ولتحقيق ذلك تستثمر الشركة في مجموعة واسعة من الحلول اللوجستية المبتكرة والصديقة للبيئة.

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