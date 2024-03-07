«ريديت» يقترب من الطرح ويسعى لتقييم بـ 6.5 مليارات دولار

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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يسعى موقع «ريديت» إلى الحصول على تقييم يصل إلى 6.5 مليارات دولار، في الاكتتاب العام الأولي المقبل، وفقاً لمصدر مطلع، بحسب «سي إن بي سي». ويعد موقع «ريديت» لأول إدراج لشركة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة منذ سنوات.

وقال المصدر إن الشركة تخطط لتسعير طرحها العام الأولي بين 31 إلى 34 دولاراً للسهم. وتقدمت «ريديت» بطلب للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، وسيتم السماح للموظفين ببيع أسهم «ريديت» خلال الطرح.

وكان لدى «ريديت» تقييم سوقي خاص قدره 10 مليارات دولار، عندما جمعت آخر جولة تمويلاً بقيمة 1.3 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لـ «بيتش بوك».

وستبلغ قيمة أسهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، في الشركة، أكثر من 400 مليون دولار. وقاد سام ألتمان جولة تمويل بقيمة 50 مليون دولار لشركة «ريديت» في عام 2014، وكان عضواً في مجلس إدارتها من عام 2015 إلى 2022. ومن بين المساهمين البارزين الآخرين، شركة «تينسنت» الشركة الأم لعملاق النشر «كونديه ناست».

وحققت «ريديت» إيرادات سنوية بقيمة 804 ملايين دولار لعام 2023، بزيادة 20 % على أساس سنوي، من 666.7 مليون دولار.

وتقوم الشركة الآن بتطوير نموذج ترخيص البيانات، وأعلنت «غوغل» مؤخراً، أن لديها شراكة موسعة مع «ريديت»، ما يسمح لها بالوصول إلى بيانات الشركة، التي تعتبر كنزاً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

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