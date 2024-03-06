المنافسة تهبط بمبيعات «آيفون» 24 % في الصين.. وشحنات هواوي تقفز 64 %

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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انخفضت مبيعات شركة «آيفون» بنسبة 24 % في الصين، السوق الرئيس لها، خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الجاري، حسب ما ذكر محللون من شركة «كاونتربوينت ريسرش». وذلك تحت ضغوط منافسة شرسة من الشركات المحلية في الصين «هواوي» و«أوبو» و«فيفو» و«شاومي».

ويعد أقوى هؤلاء المنافسين لهاتف «آيفون»، المنتج الجديد من العملاق التكنولوجي «هواوي»، التي تشهد أعمالها انتعاشاً في السوق الصيني، بعد أن طرحت هاتف «مايت 60»، الذي لاقى إقبالاً ورواجاً كبيرين في السوق المحلي في الصين.

ولكن لم تعانِ «آبل» بمفردها من انخفاض مبيعات هواتفها، حيث سجلت أيضاً العديد من شركات الهواتف الذكية الصينية المنافسة انخفاضاً في مبيعات وحداتها، خلال فترة الستة أسابيع المذكورة، لكن الانخفاضات كانت أقل وضوحاً من انخفاض مبيعات شركة «آبل».

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية من شركة أوبو بنسبة 29 % على أساس سنوي، في حين سجلت «فيفو» و«شاومي» انخفاضات بنسبة 15 % و7 % على التوالي، وفقاً لشركة «كاونتربوينت ريسرش».

وكانت الهواتف الذكية الأفضل أداء في الأسابيع الستة الأولى من 2024، هي لشركة «هواوي» و«هونر»، حيث ارتفعت شحنات هواتف هواوي بنسبة 64 % على أساس سنوي، في الوقت نفسه، ارتفعت شحنات هواتف «هونر» بنسبة 2 %.

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