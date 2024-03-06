الاقتصاد الألماني يخسر 120 مليار يورو حال فوز ترامب

المصدر: (كولونيا- د ب ا)

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أشارت نتائج دراسة أجراها معهد الاقتصاد (آي دبليو) الألماني في كولونيا، إلى أن تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفترة ولاية جديدة من شأنه أن يتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بمليارات اليورو في ألمانيا. يذكر أن ترامب هدد في حال إعادة انتخابه بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على المنتجات الصينية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية ثابتة بنسبة 10% على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وكتب معدو الدراسة التي تم نشرها، أول من أمس الاثنين، أن من الممكن لهذا الأمر أن يتسبب على مدار فترة رئاسية تدوم أربع سنوات، في خسائر اقتصادية تبلغ أكثر من 120 مليار يورو بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وذكر المعهد أنه وفقاً للسيناريو الأكثر تحفظاً والذي يعتمد على أن الصين لن ترد بإجراءات مماثلة، فإن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيسجل انكماشاً بنسبة 1.2% في 2028، مقارنة بأدائه في حال عدم وجود هذه الرسوم الجمركية الإضافية.

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