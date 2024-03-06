الذهب يسجل مستويات تاريخية بـ 2141.7 دولاراً

المصدر: (نيويورك- رويترز)

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بلغ سعر أونصة الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوماً بوضعه كملاذ آمن قبل تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية.وخلال التداولات ارتفع سعر أونصة الذهب إلى 2141,79 دولاراً، متجاوزاً ذروة سابقة بلغت 2135,39 دولاراً سُجّلت في بداية ديسمبر. واستفاد الذهب من ضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى قالت جمعية سوق السبائك في لندن إن مؤشر سعر الذهب في لندن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2098.05 دولاراً للأوقية ، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 2078.40 دولاراً المسجل في 28 ديسمبر.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز، نرجح أن نرى الذهب يلامس مستويات غير مسبوقة قريبا مع الخفض المحتمل.. لأسعار الفائدة الأمريكية، في حين نرجح أن تؤدي الضبابية الجيوسياسية العالمية والمخاوف إزاء النشاط الاقتصادي إلى إذكاء الطلب المرتفع على الذهب.

زاد الذهب نحو 50 دولاراً الأسبوع الماضي، مدفوعا ببيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية الأمريكية وتراجع ضغوط الأسعار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 889.60 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 948.30 دولار. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.94 دولار.

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