4 مسؤولين سابقين في «تويتر» يقاضون إيلون ماسك

المصدر: (كاليفورنيا- د ب ا)

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يقوم أربعة من كبار المسؤولين السابقين في تويتر، الذين أقيلوا من قبل الملياردير إيلون ماسك عندما اشترى شركة التواصل الاجتماعي، بمقاضاته بمبلغ يزيد على 128 مليون دولار كتعويضات عن الفصل.

ويقول الرئيس التنفيذي السابق باراج أجراوال، والمدير المالي السابق نيد سيجال، والمدير القانوني السابق فيجايا جادي، والمستشار العام السابق شون إدجيت إن ماسك فصلهم «دون سبب، ثم اختلق قضية مزيفة وعين موظفين من شركاته المختلفة لدعم قراره»، وفقاً للدعوى.

ووفقاً للشكوى التي رفعت في محكمة اتحادية في شمال كاليفورنيا، قال ماسك «في رسائل الفصل الخاصة به إن كل مدعي ارتكب «الإهمال الجسيم» و«السلوك السيئ الإرادي» دون استشهاد بواقع واحد يدعم هذا الادعاء».

ويطالب أجراوال بحوالي 57.36 مليون دولار، ويطلب سيجال أقل بقليل من 44.5 مليون دولار، في حين يطالب جادي وإدجيت بمبلغ 20 مليون دولار و6.8 ملايين دولار على الترتيب ليصل الإجمالي إلى حوالي 128.6 مليون دولار.

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