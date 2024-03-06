مبيعات السيارات الجديدة ببريطانيا خلال فبراير الأعلى في 20 عاماً

المصدر: (لندن - د ب أ)

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أظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا تسجيل سوق السيارات البريطانية أفضل مبيعات خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من أي عام خلال العشرين عاماً الماضية. وقالت الرابطة إن مبيعات السيارات الجديدة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنوياً، مجدداً دعوتها إلى تقديم معاملة ضريبية «أكثر عدالة» للسيارات الكهربائية قبل إعلان وزارة الخزانة البريطانية مشروع ميزانية العام الجديد.

ودعت الرابطة وزير الخزانة جيرمي هانت إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية الجديدة بمقدار النصف وتوفير محطات الشحن العامة للسيارات. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن حصة السيارات الكهربائية بلغت 17% من مبيعات السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي.

وقال أيان بالمر المدير التجاري لمنصة تجارة السيارات عبر الإنترنت أوتو تريدر إن «النمو السنوي لمبيعات السيارات الكهربائية مشجع لكن هذا بفضل مبيعات الجملة أو الأساطيل، حيث يزداد عدد السائقين الذين يستفيدون من المزايا التي توفرها السيارات الكهربائية للتغلب على سعرها المرتفع».

وأضاف إنه في ضوء هدف الوصول بمبيعات السيارات الكهربائية إلى 22% من إجمالي مبيعات السيارات في بريطانيا تقدم بعض شركات السيارات عروضا مغرية لتحفيز مبيعات الجملة لهذا النوع من السيارات. وبنهاية فبراير الماضي كان واحد من كل 5 استفسارات عن السيارات الجديدة تصل إلى منصة اوتو تريدر متعلقة بالسيارات الكهربائية بفضل وجود طرز عليها خصومات كبيرة في أسعارها.

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