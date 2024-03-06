السيارات الكهربائية تقلّل الربو لدى الأطفال

المصدر: (سان فرانسيسكو- د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة أجرتها الرابطة الأمريكية لأمراض الرئة أن التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية يمكن أن يمنع حدوث قرابة 3 ملايين نوبة ربو، والمئات من وفيات الأطفال بسبب أمراض التنفس. ووجدت الدراسة أن نحو 27 مليون طفل يعيشون في مناطق سكنية ترتفع فيها معدلات تلوث الهواء».

ويقول رئيس فريق الدراسة ويليام باريت إن 120 مليون شخص في الولايات المتحدة يتنفسون هواء غير نقي، وأن 72 مليون نسمة يعيشون على امتداد طرق النقل الرئيسية في البلاد، وأوضح أن «الشاحنات التي تعمل بوقود الديزل من أبرز العناصر التي تتسبب في تلوث الهواء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز