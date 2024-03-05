بتكوين تتوهج وتقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 69000 دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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وصل سعر عملة بتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وتجاوز سعر العملة المشفرة 69,210 دولاراً، مع تسارع ارتفاع هذا العام - مدفوعًا بالإثارة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين وحدث النصف القادم. تم تسجيل الرقم القياسي السابق للعملة المشفرة الرئيسية وهو 68,982.20 دولارًا في 10 نوفمبر 2021، وفقًا لشركة Coin Metrics.

وقال أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة جالاكسي ديجيتال: «استعادة البتكوين لأعلى مستوياتها على الإطلاق يظهر مرة أخرى أنها لن تختفي أبدًا». «خلال 15 عامًا من وجودها، شهدت عملة البتكوين أربع عمليات سحب بنسبة 75٪ وفي كل مرة كانت تعود بقوة».

وقد رددت كلارا ميدالي، مديرة الأبحاث في مزود بيانات العملات المشفرة كايكو، هذا الشعور، قائلة إن الرقم القياسي الجديد هو «معلم نفسي مهم» و«يُظهر قدرة العملات المشفرة الرائعة على الارتداد والاستمرار في المثابرة على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة».

وأضاف ثورن: «تصبح عملة البتكوين أكثر فائدة مع زيادة قيمتها». «مع ارتفاع القيمة السوقية والتعويم اليومي، يمكن أن يدعم مخصصات أكبر. لقد انخفض تقلب عملة البتكوين باستمرار بمرور الوقت، مما يسمح للتخصيصات باتخاذ أحجام أكبر للمراكز.»

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