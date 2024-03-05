أسعار الذهب في لندن عند أعلى مستوى على الإطلاق

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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قالت جمعية سوق السبائك في لندن إن مؤشر سعر الذهب في لندن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2098.05 دولاراً للأوقية في مزاد، الاثنين، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 2078.40 دولاراً المسجل في 28 ديسمبر.

ويحوم الذهب عالمياً قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الثلاثاء مدعوماً بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2112.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، لكنه حوم قرب مستويات أمس الإثنين البالغة 2119.69 دولاراً، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر. وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2120.50 دولاراً.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونجرس الأربعاء والخميس.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد تسهم في تحديد اتجاه توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ومن بينها مسح فرص العمل ودوران العمالة يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التصنيع الأمريكي بقدر أكبر في فبراير وتراجع التضخم تدريجياً، في حين ظلت معنويات المستهلكين ضعيفة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يتعرض لضغوط عاجلة لخفض أسعار الفائدة في ضوء الاقتصاد «المزدهر» وسوق العمل، في تصريحات سلطت الضوء على خطر بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو ارتفاعه بمقدار أكبر من ذلك من خلال «الوفرة المكبوتة».

ويرى المتداولون الآن فرصة قدرها 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو، وفقاً لتطبيق توقعات أسعار الفائدة التابع لشركة إل.إس.إي.جي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 890.90 دولاراً للأوقية وانخفض البلاديوم ما يقرب من واحد بالمئة إلى 951.12 دولاراً. ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.68 دولاراً.

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