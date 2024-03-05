الأسواق الأوروبية تتراجع.. واليابانية تستقر وسط عمليات شراء للأسهم المتراجعة

المصدر: عواصم - رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات، الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية، بعدما أخفقت تعهدات من الصين في التأثير على شهية المستثمرين، في حين سادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة خلال التداولات، بعد أن استقر بفارق ضئيل تحت أعلى مستوياته على الإطلاق، الاثنين.

وقادت أسهم الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ هبطت 1.1 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار المعادن، وسط مخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتبدد الآمال إزاء عدم اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في الصين.

وبالنسبة للشركات هبط سهم ساندوز ثلاثة في المئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المصنعة للبدائل الحيوية والأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية أن مديرها المالي سيترك منصبه.

وصعد سهم تاليس الفرنسية 5.4 في المئة بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية لعام 2023 وارتفاع المبيعات، بدعم من انتعاش سوق الطيران المدني.

ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق من اليوم نشر قراءات لمؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لشهر فبراير، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر يناير، والتي يترقبها المستثمرون بحثاً عن مؤشرات لمسار دورة أسعار الفائدة.

اليابان

عوض المؤشر نيكاي الياباني معظم خسائره المبكرة ليغلق مستقراً الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتراجعة، بعد هبوط المؤشر من مستوى قياسي مرتفع.

ونزل المؤشر 0.03 في المئة إلى 40097.63 نقطة، مقلصاً معظم خسائره التي بلغت 0.7 في المئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول «أعاد المستثمرون شراء الأسهم المنخفضة. وبشكل عام كانت السوق مستقرة. هبط المؤشر نيكي اليوم فقط، لأن الأسهم التي رفعت المؤشر تراجعت».

وبعد خمسة أسابيع متتالية من تحقيق المكاسب اخترق المؤشر نيكاي مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى، الاثنين، وارتفع بنحو 20 في المئة منذ بداية العام.

ونزل سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.64 في المئة وكان الأكثر تأثيراً على المؤشر نيكاي، في حين عكس سهم طوكيو إلكترون مساره ليغلق مرتفعاً 0.41 في المئة ويصبح أكبر داعم للمؤشر.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تشيباجين لإدارة الأصول «باع المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق، والتي تم شراؤها بكثرة خلال الارتفاع بعد انخفاض وول ستريت ليلاً».

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة على تراجع الليلة الماضية مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأمريكي» جيروم باول أمام الكونجرس.

وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.5 في المئة عند 2719.93 نقطة.

وارتفع سهم أوباياشي 18 في المئة بعد أن رفعت شركة المقاولات العامة توقعاتها لتوزيعات الأرباح.

وصعد قطاع البناء 2.96 في المئة ليصبح الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 في بورصة طوكيو.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.25 في المئة بعد أن قالت إن مبيعات متاجرها الحالية في فبراير ارتفعت 7.2 في المئة عنها قبل عام.

ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهماً، ارتفع 124 سهماً وانخفض 99، في حين استقر سهمان.

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