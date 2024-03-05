«وول ستريت» تترقب بيانات.. والذهب يتوهج

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، أمس، بعد صعود المؤشرين ستاندرد آند بورز وناسداك إلى مستويات إغلاق قياسية في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون صدور بيانات عن الوظائف وشهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

ونزل داو جونز 118.61 نقطة أو 0.30 % إلى 38968.77 نقطة، كما انخفض ستاندرد آند بورز 6.09 نقاط أو 0.12 % إلى 5130.99 نقطة وهبط مؤشر ناسداك 10.73 نقاط أو 0.07 % إلى 16264.21 نقطة.

وصعدت أسعار الذهب، أمس، إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي سيخفض الفائدة في يونيو. وخلال التعاملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 %، إلى 2099.79 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 4 ديسمبر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %، إلى 2091.50 دولاراً.

وارتفع البلاتين 0.8 % إلى 894.10 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 949.50 دولاراً وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 %، إلى 23.47 دولاراً.

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