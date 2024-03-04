شركات تأمين في الصين تحذر من مخاطر أزمة ديون تشاينا فانكي

المصدر: بكين - د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن عدداً من كبرى شركات التأمين الصينية حذرت من مخاطر أزمة ديون شركة تشاينا فانكي للتطوير العقاري، في الوقت الذي تراجعت فيها أسعار أسهم وسندات الشركة إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من عجزها عن سداد التزاماتها المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن شركتي تأمين مقرهما في بكين، قامتا بضخ استثمارات سنوية في فانكي، طالبتا مديري محافظ استثماراتهما الخارجيين الأسبوع الماضي بمراقبة مخاطر ائتمان فانكي عن كثب.

وأضافت المصادر أن شركة تأمين على الحياة في الصين طالبت مديري صناديق التقاعد التابعة لها بالحد من الاستثمار في فانكي.

في الوقت نفسه، بدأت تشاينا فانكي وهي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين جولة مفاوضات جديدة مع عدة شركات تأمين حكومية صينية خلال الأيام الماضية لتمديد آجال بعض ديونها. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

يذكر أن فانكي هي واحدة من عدد محدود من شركات التطوير العقاري الصينية التي تمتع بتصنيف ائتماني جيد. وقد أصبحت الشركة الأحدث التي تنضم إلى قائمة المراقبة الوثيقة من جانب المستثمرين والدائنين، بعد تخلف عدد من شركات العقارات الكبرى مثل كانتري جاردن هولدنجز وتشاينا إيفرجراند جروب عن سداد ديونها. وتراجعت أسعار أسهم وسندات فانكي في تعاملات اليوم بسبب المخاوف من تعثرها في سداد التزاماتها المالية.

وتراجع سعر سهم فانكي في بورصة نيويورك بنسبة 7.1 % ليصل إلى أقل مستوياته على الإطلاق، في حين تراجع في بورصة شينشن 4.7 % وهو أكبر تراجع منذ ديسمبر 2022.

كما تراجعت قيمة بعض سندات فانكي باليوان الصيني إلى أقل مستوياتها بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع سعر سندات فانكي الدولارية التي تستحق السداد عام 2027 بمقدار 6 سنتات تقريباً ليصل إلى 47.3 سنتاً لكل دولار من القيمة الاسمية للسند.

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